Remco Evenepoel na de dreun: "Ik heb veel tranen gelaten, maar ik geef niet op"

"Neen, ik heb nog niet echt een verklaring", opende Evenepoel zijn babbel. "Ik denk dat het gewoon een volledige offday was. Misschien is het het lange seizoen dat zich nu opstapelt."

Maar ook al zal Evenepoel geen rol meer spelen in het klassement, vanmiddag werd hij bij de start zoals gewoonlijk druk gesolliciteerd nadat hij gisteren geen uitleg had gegeven.

"Een plaats geven, dat is pas voor na de Vuelta. Er zijn echt nog kansen voor een volgende ritzege. We gaan ervoor, met een nieuwe manier van koersen."

"Alleen mijn rustpols ligt de laatste dagen wat hoger dan normaal. Misschien is het herstel minder of broeit er iets. Dat weten we niet."

Dit is de eerste keer dat Evenepoel zo'n dreun incasseert. "Het een plaats geven zal moeilijker zijn dan hieruit leren. We hebben niet echt een verklaring."

"Maar ik heb goeie ploegmaats en vrienden om mij heen en ook mijn vrouw en familie blijven me steunen en motiveren. Er zijn nog genoeg kansen op ritwinst en daar gaan we elke dag met de ploeg voor."

Hoe moeilijk is het dan om nog gemotiveerd te blijven voor deze Vuelta? "Gisteren was het heel moeilijk. Ik heb best veel tranen gelaten en ik heb veel zitten twijfelen."

"Ik geef niet zomaar op"

"Dat betekent dat we met de ploeg voor ritwinst gaan. Dat besef heeft wel even geduurd. Vandaag? Je kunt het maar proberen. Het is belangrijk dat iemand van de ploeg voorin geraakt."

"Het was een heel emotionele avond en ik heb best wel geweend. Maar ik geef niet zomaar op. Ik ben niet ziek of ik ben niet gevallen. Ik doe voort en ik maak er het beste van."

Remco Evenepoel probeerde zijn hoofd recht te houden. "Alles is oké, maar ik heb niet de beste nacht gehad", bekende hij nog eens bij de overige Belgische collega's in de Vuelta.

Ploegleiding: "Als hij niet ziek wordt, dan blijft hij in deze Vuelta"

"Neen", antwoordde ploegleider Klaas Lodewyck op de vraag of hij al een verklaring had gevonden voor de offday gisteren. "Alles was verlopen zoals dat moest. Zijn voeding was goed, zijn nachtrust ook. Neen, we hebben geen verklaring."

"Ik zou liever weten dat hij ziek wordt of dat er iets anders is, maar het is nu eenmaal gebeurd. We moeten 1 dag of 2 dagen afwachten en misschien weten we dan iets meer."

Is het vat van de Belgische kampioen leeg? "Dat kan. Het kan zijn dat zijn lichaam op is. Het is al veel geweest dit jaar. We moeten niet te snel nu iets proberen te vinden."

"Remco was gisteren heel slecht en we proberen hem nog zo goed mogelijk te krijgen voor de komende dagen. Als hij niet ziekt wordt, blijft hij sowieso."

"Maar vandaag heeft het geen zin om mee te gaan in een ontsnapping. We lassen nog een paar dagen in het peloton in en dan zien we maandag wel op de rustdag."

Is dat een gezamenlijke beslissing? "We hebben er niet zo concreet over gesproken. Ik heb meteen gezegd: je bent voorlopig niet ziek."

"Er is geen discussie om te denken over een vertrek. Wat hij nog kan bijleren, is ook belangrijk. Zolang er geen grote ongemakken zijn, blijft hij gewoon."