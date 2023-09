Renaat en José: "Remco Evenepoel heeft een tik gekregen die hij nog nooit heeft gehad"

José : "Ze moeten kijken wat er aan de hand is. Dat horen we later wel. Maar het is een tik die binnenkomt."

José : "Allebei. Maar Evenepoel is weg en heeft een tik gekregen die hij nog nooit heeft gehad. Of toch niet op deze manier."

Renaat : "Wat is het verhaal vanuit Belgisch perspectief: Remco Evenepoel die door het ijs zakt of Cian Uijtdebroeks die ontbolstert?"

Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Je kan een mindere dag hebben en 2 minuten verliezen. Maar dan word je niet gelost als er nog 30 à 40 renners in de groep zitten. Dit is veel meer dan wat we ooit gezien hebben.

Renaat: "Er zal gespeculeerd worden over zijn voorbereiding, over eventuele ziekte."

José: "Het moet zoiets zijn. Aan de voorbereiding zal het niet liggen. Je kan een mindere dag hebben en 2 minuten verliezen. Maar dan word je niet gelost als er nog 30 à 40 renners in de groep zitten. Dit is veel meer dan wat we ooit gezien hebben."

Renaat: "De buitenwereld zal zich afvragen of dit iets zegt over zijn toekomst in de grote rondes en zijn ambities in de Tour. Of is dat te kort door de bocht?"

José: "Neen, dat was al een vraag voor deze Vuelta. Hier moest hij nu koersen tegen alle toppers."