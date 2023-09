Zeno Debast over zomer zonder transfer: "Nog jaar bij Anderlecht blijven, is geen stap achteruit"

Zeno Debast op weg naar PSV. Dat nieuws werd deze zomer door verschillende media gebracht, maar de transfer kwam er uiteindelijk niet.

"Er is deze zomer contact geweest met PSV, dat is waar. Maar iedereen is altijd open geweest. Er is uiteindelijk niets van gekomen, maar ik zie het niet als een stap achteruit dat ik nu toch nog een jaar bij Anderlecht blijf."

"Integendeel, het is alleen maar positief om nog een jaar met Jan Vertonghen naast mij het team te leiden. Ik leer nog veel van hem, in de matchen en op training. Vooral defensief moet ik nog stappen zetten. Het voorbije jaar ben ik al enorm vooruitgegaan."

Ook bij de nationale ploeg kan zijn goeie samenwerking met Jan Vertonghen misschien in zijn voordeel spelen. "Ik wil spelen, dat wil iedereen. Maar ik denk niet dat mijn band met Vertonghen een invloed zal hebben op mijn speelminuten hier. Elke speler heeft een ander profiel, iets dat de coach wil. Het is aan mij om mijn beste spel te tonen."

Nog even over Anderlecht. Deze transferperiode kwamen er een paar grote namen naar Brussel en paars-wit heeft zijn start niet gemist. "Ik wil niet te snel spreken. Vorig jaar waren we ook goed begonnen, dus we zullen zien. We moeten blijven doorgaan."

"Het is wel positief dat er ervaren spelers zoals Kasper Schmeichel bijkomen. Dat is ideaal voor ons want we hebben nog veel jonge spelers in de groep. Zulke grote karakters zijn nu belangrijk in de kleedkamer."