Routinier Robert Gesink ziet gunfactor bij Jumbo-Visma: "En Sepp Kuss voelt meer en meer dat het kan"

Robert Gesink is een man van vele oorlogen. Hoe kijkt hij naar de luxe waarmee Team Jumbo - Visma door Spanje reist?

"Het is zeker interessant", lacht de minzame Nederlander. "We hebben 3 hele sterke mannen en het mooie is dat de 2 voorziene kopmannen (Primoz Roglic en Jonas Vingegaard) het Sepp Kuss gunnen."

De Nederlandse ploeg kan dus op 3 paarden wedden. "Dat is een gigantisch voordeel, ook om te kunnen spelen."

"Voor vriend en vijand was het een verrassing dat Sepp het gisteren zo goed heeft gedaan in de tijdrit. Ook voor hem was het een verrassing. Nu moeten we kijken of we deze lijn kunnen aanhouden."

Kuss straalt met de dag meer vertrouwen uit. "Hij krijgt meer en meer het gevoel dat het kan", bevestigt zijn ploegmaat.

"De sleutel ligt bij hem om er ontspannen onder te blijven. Relaxed zoals we hem kennen, zoals hij is en zoals hij koerst."