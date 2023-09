Loopt Bashir Abdi Europees record 10.000 meter op Memorial? "Eerst het Belgisch record"

"Ik ben heel ongeduldig. Op de piste in een stadion lopen is heel anders dan een marathon op de weg."

Abdi zal in het Koning Boudewijnstadion proberen onder 26'46"57 te finishen. Dat is de chrono die de Engelsman Mo Farah in 2011 liep.

Het Belgisch record staat sinds 1999 op naam van Mohammed Mourhit met 26'52"30. Abdi's persoonlijke toptijd bedraagt 27'24"41, die hij in juni 2021 neerzette.

"Ik besef dat het Europees record nog vrij ver van mijn persoonlijk record ligt", zegt Abdi. "Ik heb enkele specifieke trainingen afgewerkt en start met vertrouwen."

"Ik wil vooral het Belgisch record op mijn cv kunnen zetten en focus me in eerste instantie daarop. Als ik in het tweede deel van de race voel dat het Europees record mogelijk is, zoveel te beter. Dan zal ik het niet laten liggen."

Het Koning Boudewijnstadion kreeg een nagelnieuwe atletiekpiste. Volgens meetingdirectrice Kim Gevaert zou die in combinatie met de modernste schoenen straffe resultaten kunnen opleveren.

"De nieuwe piste ziet er indrukwekkend uit", vindt Abdi. "Het is dezelfde kwaliteit als op de Spelen in Parijs. Het is een heel harde piste, en dus goed voor records."

"Hopelijk kom ook ik vrijdag in de buurt."