Waarom is de piste in het Boudewijnstadion een snelle piste?

De magische ondergrond: Mondo

In het Boudewijnstadion ligt een piste van Mondo-panelen en die is zeer geliefd bij sprinters. Dat weet ook ex-sprintster Kim Gevaert, tegenwoordig toernooidirecteur van de Memorial Van Damme. "Dit is een van de nieuwste soorten Mondo-lagen. Dit materiaal geeft meer energie terug bij elke pas die een atleet zet. Voeg daar nog eens bij dat deze piste zorgt voor extra grip op de nieuwe spikes en je krijgt gegarandeerd toptijden." Tot slot is er nog een verschil tussen harde en zachte pistes. Een piste zoals in het Boudewijnstadion wordt enkel gebruikt voor wedstrijden. Daarom werd er gekozen voor een harde ondergrond, die nog meer energetische respons genereert. Zachter materiaal wordt vaker gebruikt voor trainingspistes.

De snelheid van een atletiekpiste wordt vooral bepaald door het soort materiaal dat gebruikt wordt. Die materialen zijn doorheen de decennia enorm geëvolueerd van gewone aarde, over grind- en sintelpistes naar de synthetische pistes van de merken Tartan en Mondo zoals we die nu kennen.

De speciale bocht in het Koning Boudewijnstadion

Maar er is nog een extra reden waarom de piste in Brussel zo geliefd is, vooral bij sprinters.

Omdat de atletiekbaan rond een officieel voetbalveld ligt en er 9 banen zijn, is de straal van de bochten groter. Hierdoor zijn ze minder scherp en kan je "rechter" lopen, waardoor je sneller gaat.



Bovendien heeft het Boudewijnstadion nog een geheim wapen, aldus Kim Gevaert: "De wind kan in dit stadion wel eens "funny" zijn. Door de twee openingen aan de start en de finish van de rechte lijn van de 100 meter heeft de wind vrij spel."



Hierdoor krijgen sprinters bijna 2 keer een boost en een meewindeffect, zelfs helemaal in de bocht. "Ik weet niet of de ontwerper van het stadion hierover nagedacht had, maar het is wel een extra en uniek voordeel voor de atleten."