Nieuwe piste Koning Boudewijnstadion ingehuldigd: "Dit moet voor spektakel en toptijden zorgen"

“Er ligt een nieuwe piste, het gras is groen, de lucht is blauw en de stoeltjes zijn vernieuwd. Het stadion ziet er fantastisch uit, vind ik zelf.”

Meetingdirecteur Kim Gevaert heeft pretlichtjes in haar ogen wanneer ze het Koning Boudewijnstadion binnenstapt. Alles is klaar voor de Memorial Van Damme van vrijdag.

“Dit gaat echt een nieuwe boost geven! Het is een ware facelift voor het stadion, het oogt allemaal veel mooier, maar het is toch vooral de volledig vernieuwde Mondo-piste die voor het nodige spektakel en toptijden moet zorgen."

Daarom gaat het over voor de atleten en de atletiekliefhebbers: prestaties! "Het was van levensbelang om de piste te vernieuwen”, aldus Gevaert. "Een Mondo-piste heeft een levensduur van een tiental jaar en daar zaten we al jaren over."

"Om een atletiekmeeting van dit niveau te kunnen houden, moesten we echt wel investeren in nieuw materiaal en we zijn de stad ontzettend dankbaar dat ze deze inspanning gedaan hebben.”