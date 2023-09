Achillespeesblessure houdt Nafi Thiam ook weg van Memorial Van Damme

De Memorial Van Damme heeft vrijdag zijn startveld voor de meeting op 8 september bekendgemaakt. De belangrijkste afwezige is Nafi Thiam, die sukkelt met haar achillespezen. Er komen wel 21 andere landgenoten en tal van WK-medaillewinnaars in actie. Dat Thiam, die aangekondigd was in het hoogspringen, niet deelneemt, is geen verrassing. Ze paste ook al voor het WK atletiek in Boedapest door achillespeesklachten.