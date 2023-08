Hoe "de meest ondankbare blessure" voor Thiam geen catastrofe hoeft te zijn voor Parijs

Geen Nafi Thiam op de zevenkamp in Boedapest door een aanslepende achillespeesblessure. Dus moeten onze commentatoren David Naert en Eline Berings nog wat langer wachten op een duel tussen Thiam en het Amerikaanse meerkamptalent in vorm, Anna Hall. "Dat is zeker jammer in functie van Parijs, het zou een hoogstaande competitie geweest zijn", treurt David Naert. "Zeker omdat het niveau op de zevenkamp er ondertussen niet op achteruit is gegaan. Thiam is ook niet meer van de jongste, terwijl Hall nog maar 22 is." "In de winter was Thiam subliem", vervolgt Berings. "Als ze die lijn had doorgetrokken, was ze op weg naar dat Europees record, maar dan krijgt ze die typische atletiekblessure."

Nafi Thiam en Anna Hall tijdens het vorige WK in Eugene.

Zekere voor het onzekere

De last aan haar achilleshiel nam de bovenhand. En dus nemen Thiam en haar coach Michael Van der Plaetsen het zekere voor het onzekere: geen WK om de Olympische Spelen niet te hypothekeren. "Een verstandige keuze", vinden Berings en Naert: "Ook internationaal zie je dat atleten die zelfs het minste risico lopen op blessure het WK links laten liggen en kiezen voor de Spelen."

En zeker in het geval van Thiam: "Het kon gewoon niet anders", legt Berings uit.

Nafi Thiam met haar coach Michael Van der Plaetsen in Ratingen.

Meest ondankbare kwetsuur

Eline Berings kampte in haar carrière als hordeloopster zelf in 2019 met dezelfde blessure en spreekt dus uit ervaring.

"Je kunt er plots mee opstaan. Ondanks de last, merk je dat je er toch veel mee kunt doen: trainen, opwarmen en wedstrijden afwerken."

"De begindiagnose luidt meestal dat het nog meevalt, maar eens je de blessure hebt, geraak je er heel moeilijk van af en wordt het geleidelijk aan toch erger."

Het grote probleem is dat de medische wereld niet zo goed weet wat met een achillespeesblessure te doen. Eline Berings

"Het grote probleem is dat de medische wereld niet zo goed weet wat ermee te doen. Een nauwkeurige diagnose maken is al lastig, laat staan een duidelijk revalidatieplan opstellen. Elke dokter zal een ander advies geven."

"Ook mentaal is het een lastige blessure. Eerst lijkt het alsof het een kwaaltje is. Maar op een bepaald moment heeft je brein die pijn geregistreerd en vanaf dan gaat - bij elke impact op die pees - het lichaam weigeren die beweging nog te maken."

"In die fase zit Nafi, denk ik. In de fase waarin haar voet doorzakt wanneer ze die landt bij de horden. Dan is het onmogelijk om voldoende snel te herstellen. Als je gesprint hebt, heb je drie dagen de tijd nodig om te bekomen. En dat gaat niet in de zevenkamp, waar je over 2 dagen constant moet presteren." "Dat maakt het - zeker voor een meerkampster - de meest ondankbare blessure die er bestaat."

Thiam op het EK van vorig jaar in München op de horden.

Parijs komt niet in het gevaar

Geruchten dat de coachwissel (Thiam wisselde vorig jaar Lespagnard in voor Van der Plaetsen) de oorzaak zou zijn, wuiven onze commentatoren weg als onzin: "Dit is te snel om zogezegd overtraind te zijn."

"Thiam zal haar eerste kampioenschap sinds 2013 missen. Het is niet abnormaal dat een topper eens een kampioenschap mist."

Wat wel mogelijk is bij die blessure, is dat als je van 0 herbegint en met een lange opbouw naar je doel toewerkt, je het meestal wel weer goed krijgt. Eline Berings

En zorgen om Nafi Thiam met het oog op de Olympische Spelen maakt Eline Berings zich niet: "Als ze nu de tijd neemt om dat goed te verzorgen, dan geraakt ze er wel weer van af. "

"Want wat wel mogelijk is bij die blessure, is dat je - mits een goede en lange opbouw - je het meestal wel weer goed krijgt. Dus het hoeft niet per sé tegen volgende zomer een catastrofe te zijn."

"Ik weet natuurlijk wel niet hoe ernstig het bij Nafi Thiam is en uiteindelijk zal het daar een beetje van afhangen. Maar ze zal wel de juiste mensen rond zich hebben om daar nu de juiste verzorging voor te hebben."