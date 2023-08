Titelverdedigster Nafi Thiam past voor WK atletiek door achillespeesblessure: "Ze is enorm teleurgesteld"

In juli moest Nafi Thiam de Diamond League-meetings in Monaco en Londen nog aan zich voorbij laten gaan. Het euvel: haar achillespees die de voorbereiding in het water deed vallen.

Ook op het Belgisch Kampioenschap moest de zevenkampster verstek laten gaan in de finale van de 100 meter horden. Toen al leek het WK halen – en haar titel er verdedigen – een moeilijke opdracht.

Thiams team heeft nu beslist dat de uitdaging onmogelijk is om tot een goed einde te brengen. Het is de eerste keer dat de 28-jarige Belgische forfait moet geven voor een groot toernooi sinds 2013.

"Haar voorbereiding viel in het water door de blessure", klinkt het. "We hebben dan ook besloten om niet te starten in Boedapest om die niet te verergeren. Ze is enorm teleurgesteld dat ze niet kan deelnemen, maar blijft positief met het oog op de Spelen van Parijs in 2024."

Vorig jaar in Eugene behaalde ze haar 2e wereldtitel. Eerder werd ze al eens wereldkampioen in Londen (2017) en olympische kampioene in Rio (2016) en Tokio (2021).