Deelname van Nafi Thiam aan WK atletiek is onzeker door achillespeesblessure

Nafi Thiam ondervindt al een tijdje hinder van haar achillespezen, waardoor ze vorige maand onder meer paste voor de Diamond League-meetings in Monaco en Londen.

Afgelopen weekend op het BK vertrok ze na de reeksen van de 100 meter horden naar huis zonder de finale te lopen en zonder de pers te woord te staan. Enkele media maakten dan al gewag van een mogelijk forfait voor het WK.

Belgian Athletics bevestigt woensdag dat Thiams deelname onzeker is. Wanneer er duidelijkheid zal zijn, is op dit moment niet bekend.

Nafi Thiam is in Boedapest de titelverdediger in de zevenkamp. Vorig jaar in Eugene behaalde ze haar 2e wereldtitel. Eerder werd ze al eens wereldkampioen in Londen (2017).