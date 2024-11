Coaches sturen vragenlijst naar atletiekbond: "Veel knelpunten blijven onopgelost"

Het rommelt al een tijdje in de atletiek, omdat topsportcoördinator Rutger Smith alle topatleten wil centraliseren in één centrum in gent.



Vrijdag zitten de coaches samen met Atletiek Vlaanderen om het water wat minder diep te maken. Naar aanleiding daarvan hebben de coaches een vragenlijst gestuurd naar de atletiekbond omdat "veel knelpunten onopgelost en vele vragen onbeantwoord blijven."

"Het wordt hoog tijd om na te gaan hoe we met z'n allen weer aan de slag kunnen en hoe er op zijn minst een (voorlopige) modus vivendi tot stand kan komen", klinkt het.



De elitetrainers stellen zich vragen bij de gecentraliseerde werking in Gent, de stages van de topatleten, de persoonlijke budgetten, de aflossingsploegen en de transparantie en visie van de atletiekfederatie.



"Een organisatie zonder visie is als een trein zonder bestemming. Topsportbeleid en topsportwerking is meer dan de som van marsbevelen, geboden en verboden. Een beleid moet wervend zijn en enthousiasme wekken, geen onrust stoken en verdeeldheid aanwakkeren."

"Niet het systeem, maar de topatleten moeten centraal staan, geflankeerd door hun topsporttrainers. Wij zijn de makers van uw topsportsucces", staat er te lezen.