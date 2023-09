Wereldkampioene Lotte Kopecky start vandaag in Simac Ladies Tour: "Een testcase voor het EK"

Kopecky koerste - en won - in de regenboogtrui wel al in het vrouwencriterium van de Schaal Sels en een weekje eerder ook in Etten-Leur, maar reed nog geen enkele officiële UCI-wedstrijd als wereldkampioene.



Kopecky voelt zich op het einde van een al druk seizoen - ze was ook erg succesvol in het voorjaar - nog altijd zeer goed. "Na het WK heb ik kunnen ontspannen: ik heb even tijd gemaakt voor andere dingen, maar ben ook echt wel blijven trainen. Qua vermogens zit alles nog steeds redelijk in orde."



Aan uitbollen denkt Kopecky dus nog niet. Met haar hoofd zit ze al in het EK op de Nederlandse VAM-berg op 23 september, haar laatste koers dit jaar. "Ik heb 3 weken geen competitie gehad op het hoogste niveau. Deze rittenkoers is een goede laatste prikkel, een testcase met het oog op het EK."



"Ik wil de voorbereiding op het EK hier met ambitie starten. Ik zou toch graag op zijn minst een etappe winnen." Als kopvrouw bij het dominante Team SD Worx moet dan misschien wel lukken. Ook Tour-winnares Demi Vollering en Europees kampioene en titelverdediger Lorena Wiebes zijn speerpunten bij het thuisteam.



Levende wielerlegende Annemiek van Vleuten rijdt haar laatste officiële wedstrijdkilometers. Op haar 40e houdt de meest succesvolle renster van de voorbije 15 jaar het voor bekeken.