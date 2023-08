Lotte Kopecky sprint naar eerste zege als wereldkampioene in Schaal Sels

Na de profronde van Etten-Leur maakte Lotte Kopecky voor de tweede keer dit seizoen haar opwachting in de regenboogkleuren.



Onze landgenote was bij de start dan ook de grote blikvanger, maar hield zich in het begin van de wedstrijd nog afzijdig.



Thuisrijdster Kelly Druyts (Duolar-Chevalmeire Cycling Team) opende de koers bij de eerste premiespurt, waarna Mieke Docx (Lotto Dstny Ladies) er even alleen op uit trok. Een kopgroep van 8 rensters werd uiteindelijk bij elkaar gekneed.



Toch was het liedje van de kopgroep niet veel later al uitgezongen toen de Britse Jo Tindley en Zuid-Afrikaanse Tiffany Keep op 20 kilometer van de streep wegsprongen.



Een oplettende Kopecky gleed soepeltjes mee met haar twee metgezellen en maakte het in de sprint uiteindelijk zonder al te veel problemen af.



Meteen goed voor haar eerste zege als wereldkampioene.