Geflopt bij blauw-zwart, maar toch naar La Liga: Club Brugge stalt Jaremtsjoek bij Valencia

Roman Jaremtsjoek was vorige zomer nog dé toptransfer van Club Brugge, dat een jaar geleden liefst 16 miljoen euro ophoestte voor de voormalige goaltjesdief van AA Gent.

Maar van de neus voor goals die de Oekraïner getoond had bij de Buffalo's was in Brugge nog weinig te merken. Jaremtsjoek worstelde vooral met zichzelf en kon de hoge verwachtingen nooit inlossen.

Dit seizoen kon de spits wel al 4 keer scoren in 2 matchen, weliswaar in Europees verband tegen het bescheiden Akureyri. Toch heeft dat blauw-zwart niet meer kunnen overtuigen om Jaremtsjoek nog een nieuwe kans te geven dit jaar.

De 27-jarige aanvaller krijgt nu op huurbasis bij Valencia wel een mooie kans om zichzelf terug te vinden in La Liga. De huidige nummer 6 in de Spaanse competitie leent Jaremtsjoek tot het einde van het seizoen van Club.