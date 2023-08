Marc Overmars is gelukkig, maar ook realistisch na CL-kwalificatie: "De verwachtingen zijn te hoog"

Binnenkort weerklinkt de Champions League-hymne op de Bosuil voor de poulefase van het kampioenenbal. Dat vooruitzicht maakt ook Marc Overmars gelukkig. "Dat is prachtig, ja. Ook voor mij. Dat hadden we niet durven te dromen. Ik denk veel mensen in België niet. We genieten ervan", zegt Overmars.

Betekent de kwalificatie voor de poulefase ook dat Antwerp zich de komende dagen nog zal roeren op de transfermarkt? "Het zal nog spannend en druk worden", antwoordt Overmars.

"Donderdag doen we het even rustig en dan zullen we kijken wat er gebeurt. De kwalificatie voor de Champions League verandert eigenlijk niks. Je moet geen speler halen om er eentje te halen. Hij moet een meerwaarde hebben."

Antwerp verloor in het tussenseizoen onder meer sterkhouder Calvin Stengs en Willian Pacho. Daar kwam vorige week ook nog Gaston Avila bij. "Dat hadden we eigenlijk niet verwacht, dat was plots", zegt Overmars.

"We wachten even af wat we gaan doen. Als een speler geen meerwaarde heeft, kunnen we beter wachten tot december."

"Op dit moment zijn de verwachtingen te hoog", vindt Overmars. "Ik kan je nu vast zeggen dat het een moeilijk jaar wordt in de competitie. En als we stappen vooruit willen zetten, dan moet het stadion afgewerkt worden. Anders gaat dat niet."