José De Cauwer vindt dat Evenepoel niet moet wanhopen: "Als dit een slechte dag was, valt het goed mee"

"Het vat was af op het einde. Niet dat ik helemaal ontplofte, ik zat wat geblokkeerd op hetzelfde tempo", aldus Remco Evenepoel zelf na de etappe. "Maar het is ook niet dat ze direct een minuut wegreden."

En die conclusie is juist. Ondanks de slechte dag behoudt Remco Evenepoel nog altijd enkele seconden voorsprong op de kopmannen van Jumbo-Visma: 5 seconden op Jonas Vingegaard, 11 seconden op Primoz Roglic.

Volgens José De Cauwer is er dan ook helemaal niets aan de hand: "Er is gewoon een half minuutje af gegaan", relativeert onze analist. "Dat is alles."

"Je mag deze lijn ook niet doortrekken naar de volgende ritten met aankomst bergop. Het zou fout zijn om te redeneren dat hij daar elke keer 30 seconden gaat verliezen."

"Hij werd niet weggereden door de tegenstand", zo treedt José De Cauwer de kopman van Soudal-Quick Step bij in zijn analyse.

"Hij is niet stilgevallen en heeft zich goed hersteld. Hij is iedereen nog gaan oprapen na de aanval van Roglic. In de laatste kilometer zou hij zelfs sneller gereden hebben dan Roglic en Vingegaard. Dat is straf."