Remco Evenepoel verovert YouTube: "Het vreet energie, maar hij brengt een authentiek verhaal"

Een topsporter zal zijn interne keuken nooit helemaal vrijgeven, maar sinds kort deelt Remco Evenepoel op zijn YouTube-kanaal toch enkele geheimen. Evenepoel liet enkele dagen geleden in geuren en kleuren zien hoe hij de 3e Vuelta-etappe, die hij maandag won, tot in de puntjes had verkend. Professor Wim Lagae is onder de indruk.