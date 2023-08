Théo Leoni is op zijn 23e de chouchou van Anderlecht, na jarenlang wachten op zijn kans

De beelden zijn hartverwarmend. Op TikTok gaat momenteel onderstaand Anderlecht-filmpje viraal. Daarop is te zien hoe de familie van Théo Leoni op vakantie op Ibiza zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League beleeft.

Toch benadrukte de middenvelder dat het mentaal allerminst makkelijk was dat coaches hem steeds over het hoofd zagen.

Slagen enige optie

Gelukkig kwam er onder Robin Veldman vorig seizoen een welgekomen prikkel, toen hij eindelijk mocht debuteren bij de hoofdmacht.

Toch bleven kansen nadien nog beperkt door de aanwezigheid van jongens als Yari Verschaeren (nota bene een jaar jonger), Lior Refaelov en Kristian Arnstad.

Zelfs in periodes met een chronisch gebrek aan creativiteit leek Leoni geen volwaardige optie te zijn. Soms kan een oplossing zo dichtbij liggen dat ze over het hoofd gezien wordt...

Een ander zou er misschien moedeloos van geworden zijn, elders op zoek zijn gegaan naar speelminuten. Maar Leoni ging tóch in op een contractverlenging tot 2026 bij de club van zijn hart.

"Dat Anderlecht zijn overeenkomst voor de derde keer openbrak, toonde aan dat ze in hem geloofden", vertelt zijn makelaar Jean-Marc Schellens. "Zeker Jean Kindermans (het voormalige hoofd van de jeugd, red.). Alleen die kans bij de eerste ploeg ontbrak."

"Nochtans was er ook veel interesse van ploegen uit het binnen- en buitenland - Ik ben daar altijd eerlijk over geweest tegen Théo. Maar toen Anderlecht voorstelde om hem definitief op te nemen in de A-kern was hij vastbesloten om te blijven en te slagen."