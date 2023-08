Matthias Casse juicht terugkeer coach toe: "Wil olympisch kampioen worden met Mark"

Mark van der Ham volgt bij Judo Vlaanderen Damiano Martinuzzi op als elitecoach. Die laatste koos voor een nieuwe uitdaging bij Paris Saint-Germain, de club van de Franse topjudoka Teddy Riner.

"Ik ben over het algemeen heel tevreden over de aanstelling van Mark als coach richting de Olympische Spelen", reageert Matthias Casse.

"De judoka's hebben samen met de federatie gesprekken gehad over verschillende oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat de beste oplossing eruit is gekomen en er één is waar iedereen in gelooft. Het is leuk en heel productief dat de judoka's ook gehoord zijn in dit verhaal", zegt de vicewereldkampioen.