Marianne Vos zet punt achter seizoen na operatie: "Hoop terug te komen zonder symptomen"

De 36-jarige Vos ging vorige week onder het mes en is sinds enkele dagen opnieuw thuis. Daar staat ze aan het begin van een "voorzichtig herstel- en rehabilitatieprogramma" van tien weken. "Uiteraard betekent dit het einde van mijn 2023 seizoen", stelt ze.

Vos legt uit dat ze al lange tijd sukkelde met pijn en krachtverlies in het linkerbeen. "De symptomen werden dit seizoen erger en het was niet makkelijk dat te aanvaarden."

De Nederlandse voegt eraan toe dat haar "grootste hoop nu is terug te keren in competitie zonder symptomen". "Ik wil graag blijven fietsen op het hoogste niveau en daar ga ik mijn uiterste best voor doen."

Vos kwam voor het laatst in actie tijdens de WK-wegrit in Glasgow op 13 augustus, waar ze 47e werd op ruime afstand van wereldkampioene Lotte Kopecky.

Daarvoor reed ze de Tour de France Femmes en de Giro d'Italia Donne. In beide rittenkoersen greep ze nipt naast ritwinst. Tijdens de Vuelta, begin mei, won Vos wel twee etappes.