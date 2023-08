Gezocht en gevonden met een vergrootglas: dit zijn de sprinters in de Vuelta

Het is tijdens de voorbeschouwingen veelvuldig benadrukt: voor de snelle mannen is deze Vuelta een hongermaal. Slechts een handvol kansen ligt tussen Barcelona en Madrid op de sprinters te wachten en vandaag is een van die schaarse opportuniteiten. Wie kleurt straks deze eerste afspraak?

Tussen al het klimwerk door bieden etappes 4, 5, 7, 12, 19 en 21 lekkers voor de mannen met buskruit in de benen. Op papier, welteverstaan. En in Spanje is dat altijd gevaarlijk door de semantische variatie bij de term "vlak".

1. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

In de Tour de France was Alpecin-Deceuninck de sprintslokop dankzij Jasper Philipsen, in de Vuelta kan Kaden Groves die fakkel overnemen. De 24-jarige Australiër won vorig jaar in het shirt van BikeExchange een rit in de Vuelta en plezierde zijn nieuwe broodheer in de jongste Giro met ritwinst (als was het op een ijsbaan). Groves heeft na zijn halve Giro niet te veel potten meer gebroken, maar bewees met zijn 2e plaats in Montjuïc dat zijn trainingen op hoogte renderen. Ook het nodige klimwerk tussen start en finish mag hem niet afschrikken.

2. Juan Sebastian Molano (UAE)

UAE is de vreemde eend in de bijt: als klassementsploeg (Juan Ayuso en Joao Almeida) heeft het toch een sprinter meegenomen. De 28-jarige Juan Sebastian Molano is net als Groves geen wit blad in de Vuelta: hij won vorig jaar het dessert in Madrid. Het voorjaar van Molano werd abrupt beëindigd door een loodzware crash op training en na een stevige revalidatie won de Colombiaan meteen de opener in de Ronde van Burgos.

3. Alberto Dainese (DSM)

Alberto Dainese heeft eigenlijk al een ritzege in deze Vuelta op zak. Zijn team DSM won de openingsploegentijdrit, al eindigde de 25-jarige Italiaan op een halve minuut van zijn winnende makkers. Dainese won in 2022 en 2023 telkens een rit in de Giro, maar werd bij DSM dit jaar duidelijk naar de uitgang gemasseerd. Ondanks een bizar programma - weinig koersdagen bij het begin van dit seizoen, veel klimkoersen net voor de Giro - is Dainese zichzelf niet voorbijgehold. Hij rijdt volgend jaar voor Tudor en deed midden augustus ook al vertrouwen op met ritwinst in Noorwegen.

4. Bryan Coquard (Cofidis)

Met zijn 31 is hij een van de oudsten van dit lijstje en toch moest Bryan Coquard tot dit voorjaar wachten op zijn eerste overwinning in de WorldTour: ritwinst in de Tour Down Under. Het haantje van Cofidis eindigde deze zomer 3e in de eindstand van de groene trui in de Tour. Hij eindigde er 6 keer in de top 10, maar de bal in doel koppen blijft een chronische uitdaging voor de Franse hoop.

5. Marijn van den Berg (EF-EasyPost)

Van den Berg moet zowat de populairste achternaam in het peloton zijn, al zijn Marijn, Julius en Lars niet allemaal familie. Marijn van den Berg en Lars (Groupama-FDJ) zijn broers, met ploegmaat Julius (ook in deze Vuelta) is er geen bloedband. De 24-jarige sprinter van EF-EasyPost werd geschoold bij Groupama-FDJ en maakt dit jaar ferme sprongen. Hij won meteen op Mallorca en rijdt een zeer regelmatig seizoen met ritwinst op een lastige finish in de Ronde van Polen als uitschieter. Van den Berg wordt als "een type Michael Matthews" geklasseerd: na een geaccidenteerde etappe is hij op zijn best in de sprint van een uitgedund peloton.

6. Milan Menten (Lotto-Dstny)

Lotto-Dstny heeft dankzij Andreas Kron zijn start niet gemist. Die ritzege geeft Milan Menten alvast minder druk en misschien zelfs vleugels. Op zijn 26e debuteert hij in een grote ronde. Menten was dit voorjaar een van de vaandeldragers van het opgefriste Lotto-Dstny. Hij won de GP Samyn en sprokkelde ook tal van ereplaatsen in koersen als Nokere Koerse (3e) en de GP Denain (7e). Menten, bezig aan zijn eerste jaar bij Lotto, let bij een eventuele zege toch maar beter op. Na de GP Samyn trok hij zowaar zijn schouder uit de kom tijdens zijn viering.

7. Edward Theuns (Lidl-Trek)

Bij de vrijbuiters van Lidl-Trek mag Edward Theuns zich uitleven in de sprints. De 32-jarige Theuns was bij de ploegvoorstelling - zoals altijd - optimistisch over het aantal sprintkansen in deze Vuelta. Hij heeft zich bergop afgebeuld om de hoogtemeters in Spanje vlotter te kunnen verteren en is tevreden over wat zijn benen hem in de Ronde van Wallonië en de Ronde van Polen verteld hebben. Doet hij beter dan zijn 2e plaats in rit 3 van de Vuelta in 2019?

Of verrast een van deze knapen?