Lotto-Dstny ploegleider Mario Aerts met krop in de keel: "Moeilijk om deze gevoelens te matchen"

“Het is heel moeilijk om die twee gevoelens met elkaar te matchen”, reageerde Mario Aerts met een krop in de keel na de zege van Andreas Kron.

“Of we een statement wilden maken? Andreas had deze rit al lang aangekruist. Dit is ook de enige manier waarop we Tijl nog konden eren. Al hadden we natuurlijk deze rit liever niet gewonnen en dat Tijl hier nog was."

Aantreden in de Vuelta na zo een emotionele week was geen eenvoudige opdracht. Hadden de jongens nog zin om drie weken te koersen?



"Neen. Dat is heel raar en ambetant."

“Dat gevoel ... Je doet een meeting vlak voor de start van de Vuelta. Wat gaan we nog doen? We kunnen ook moeilijk naar huis gaan."

"Die jongens hebben er weken en maanden aan voorbereid. Ik denk dat Tijl dit ook liefst op deze manier zou gezien hebben dat we hem zo konden eren."