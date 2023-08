"Dichter bij de hemel": Belgische beloften zoeken in de bergen troost na overlijden Tijl De Decker

"Bij hun aankomst reden ze meteen naar daar. Ze hadden duidelijk nood om nog wat troost te zoeken in het vergezicht bovenop die berg. Ze zaten daar met tranen in hun ogen. Dat was een veelzeggend beeld."

Hun gedachten waren op dat moment even volledig bij hun betreurde generatiegenoot Tijl De Decker, die deze week tijdens een trainingsrit om het leven kwam. "Dichter bij de hemel konden ze op dat moment niet zijn", vertelde Pauwels over het moment.

Het nieuws over het overlijden van Tijl De Decker had de belofteploeg amper twee uur voor de start van de rit naar de Col de la Loze bereikt. "Heel de ploeg was enorm aangeslagen toen we het hoorden", vertelt coach Serge Pauwels.

De Decker was voor velen dan ook meer dan zomaar een collega-renner.

"Alec Segaert was zijn ploegmakker, zo hadden ze de week voor Parijs-Roubaix nog bij elkaar gelogeerd", legt Pauwels uit. "Ook Lars Craps had in december drie weken met Tijl in Tenerife gezeten. En William Lecerf heeft bij de junioren nog in dezelfde ploeg gezeten als Tijl."

Toch kozen ze er allemaal voor om weer op hun fiets te kruipen. En met Tijl in hun gedachten de berg te bedwingen.

"We hebben ze natuurlijk de keuze gegeven om te starten of niet, maar ze gaven zelf al redelijk snel aan dat ze wilden doorgaan. Dat snap ik ook wel. Anders dan alleen op je kamer liggen, kun je op de fiets nog je gedachten verzetten."