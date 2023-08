Overlijden van jonge Tijl De Decker dompelt Lotto-Dstny en wielerwereld in rouw: "Ons hart is gebroken"

Tijl De Decker crashte woensdag tijdens een trainingstochtje tegen de achterkant van een auto. De jonge Belg werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Lier gebracht, waar hij geopereerd werd.



De Decker werd vervolgens overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar lag hij sindsdien in een coma. Vandaag heeft zijn team Lotto-Dstny bekendgemaakt dat de beloftevolle renner het niet gehaald heeft. Hij is deze ochtend bezweken aan de gevolgen van het ongeluk.

"Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker", klinkt het op sociale media. "Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar Tijl zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd."

De betreurde De Decker kwam dit seizoen uit voor de belofteploeg van Lotto-Dstny. Hij maakte eerder dit jaar indruk door Parijs-Roubaix bij de beloften op zijn naam te schrijven. Op het BK voor beloften werd hij afgelopen weekend nog 4e. Volgend jaar zou De Decker de overstap maken naar het profteam van Lotto-Dstny.

"We geloofden heel erg in Tijl zijn groeimarge", zegt CEO Stéphane Heulot. "Zijn overstap naar de profploeg was een logische keuze. Helaas zal het nooit zover komen. We zullen ons Tijl herinneren als een warme en zachte jongen naast de fiets."



De renners van Lotto-Dstny zijn vandaag met rouwbanden van start gegaan in de derde rit van de Renewi Tour.