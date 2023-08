Tijl De Decker, belofte bij Lotto-Dstny, is overgebracht naar ziekenhuis na ongeval op training

Lotto-Dstny heeft bevestigd dat zijn renner Tijl De Decker (22) betrokken is geraakt bij een ongeval op training. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis, maar meer informatie is nog niet officieel vrijgegeven. De Decker won dit voorjaar Parijs-Roubaix bij de beloften en wordt volgend jaar prof bij de Belgische ploeg.