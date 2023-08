Andreas Kron eert overleden Lotto-Dstny-ploegmaat De Decker met ritzege na bizarre etappe

clock 17:42 17 uur 42. De favorieten bollen rustig binnen op 6 minuten van ritwinnaar Kron. De favorieten bollen rustig binnen op 6 minuten van ritwinnaar Kron

clock 17:41 17 uur 41. Daar komt zowat het volledige peloton der favorieten dan toch aan, op meer dan 6 minuten van Kron. Al tellen die tijdsverschillen dus niet mee. Op 9 km van de meet werden de tijden al opgenomen. . Daar komt zowat het volledige peloton der favorieten dan toch aan, op meer dan 6 minuten van Kron. Al tellen die tijdsverschillen dus niet mee. Op 9 km van de meet werden de tijden al opgenomen.

clock 17:40 17 uur 40. Vendrame is de nummer 3 in de rituitslag, met Van Eetvelt (8e) en Goossens (10e) eindigen er 2 landgenoten in de top 10. . Vendrame is de nummer 3 in de rituitslag, met Van Eetvelt (8e) en Goossens (10e) eindigen er 2 landgenoten in de top 10.

clock 17:38 17 uur 38. Het is wachten op de favorieten, die nog binnen moeten komen. . Renaat Schotte. Het is wachten op de favorieten, die nog binnen moeten komen. Renaat Schotte

clock 17:37 17 uur 37. Andreas Kron zet de kroon op het werk en pakt de ritwinst . Andreas Kron zet de kroon op het werk en pakt de ritwinst

clock 17:36 17 uur 36. Achter Kron is Groves nog naar plek 2 gesprint. Net niet voor Alpecin-Deceuninck dus. Bardet heeft ook niet voldoende bonificaties gesprokkeld, Piccolo is zo de nieuwe leider. . Achter Kron is Groves nog naar plek 2 gesprint. Net niet voor Alpecin-Deceuninck dus. Bardet heeft ook niet voldoende bonificaties gesprokkeld, Piccolo is zo de nieuwe leider.

clock 17:36 17 uur 36 match afgelopen end time Lotto-Dstny en Kron hebben al prijs! Al op dag 2 is het raak voor Lotto-Dstny! Andreas Kron komt met de vingers naar de hemel over de streep ter ere van de betreurde Tijl De Decker. Een mooi gebaar van de Deen.

clock 17:34 17 uur 34. Het ziet er goed uit voor Kron en Lotto-Dstny. De achtervolgers zijn niet te zien. . Het ziet er goed uit voor Kron en Lotto-Dstny. De achtervolgers zijn niet te zien.

clock 17:34 Laatste km. De laatste kilometer loopt omhoog met een procent of 4. Valt Kron nog stil of houdt hij stand? . 17 uur 34. last km Laatste km. De laatste kilometer loopt omhoog met een procent of 4. Valt Kron nog stil of houdt hij stand?

clock 17:33 17 uur 33. Bardet en Van Eetvelt zitten in een achtervolgend groepje, maar zij lijken om plek 2 te gaan sprinten. . Bardet en Van Eetvelt zitten in een achtervolgend groepje, maar zij lijken om plek 2 te gaan sprinten.

clock 17:32 17 uur 32. Behoedzaam, maar tegelijk met het nodige risico duikt Kron de afdaling in. Hij heeft een mooie voorsprong beet, de ritzege ligt binnen handbereik. . Behoedzaam, maar tegelijk met het nodige risico duikt Kron de afdaling in. Hij heeft een mooie voorsprong beet, de ritzege ligt binnen handbereik.

clock 17:32 17 uur 32. Andreas Kron doet een gooi naar ritwinst. Andreas Kron doet een gooi naar ritwinst

clock 17:31 17 uur 31. Nog 3 kilometer. De eerste groep is goed en wel over de Montjuïc geraakt en het is de renner van Lotto-Dstny die als eerste de afdaling induikt. Het zou om Andreas Kron gaan. . Nog 3 kilometer De eerste groep is goed en wel over de Montjuïc geraakt en het is de renner van Lotto-Dstny die als eerste de afdaling induikt. Het zou om Andreas Kron gaan.

clock 17:30 17 uur 30. Lotto-Dstny neemt over in het zicht van de top. De regie laat alleen te wensen over, het is niet te zien wie het is. . Lotto-Dstny neemt over in het zicht van de top. De regie laat alleen te wensen over, het is niet te zien wie het is.

clock 17:30 17 uur 30. Een man van Lidl-Trek opent de debatten, iemand van Cofidis neemt over en slaat een gaatje. Dat zou een van de Herrada-broers kunnen zijn. . Een man van Lidl-Trek opent de debatten, iemand van Cofidis neemt over en slaat een gaatje. Dat zou een van de Herrada-broers kunnen zijn.

clock 17:29 17 uur 29. Ook Groves wil nog meedoen, al zal het voor de snelle man vooral overleven zijn op de steilste meters. . Ook Groves wil nog meedoen, al zal het voor de snelle man vooral overleven zijn op de steilste meters.

clock 17:28 17 uur 28. Nog 5 kilometer. Het is bijna tijd voor de steilste kilometer richting Montjuïc. Bardet zit wel nog vooraan, gaat hij nog voor de bonificaties, de ritzege en misschien wel de rode leiderstrui? . Nog 5 kilometer Het is bijna tijd voor de steilste kilometer richting Montjuïc. Bardet zit wel nog vooraan, gaat hij nog voor de bonificaties, de ritzege en misschien wel de rode leiderstrui?

clock 17:27 17 uur 27. Klassementsmannen beslissen om niet voor bonificaties te gaan. Klassementsmannen beslissen om niet voor bonificaties te gaan

clock 17:26 17 uur 26. Evenepoel en co. doen niet mee. Van Jumbo-Visma zien we niemand vooraan zitten, ook Remco Evenepoel zit niet meer in de eerste groep. Zij doen niet mee om de bonificaties en de ritzege vandaag. . Evenepoel en co. doen niet mee Van Jumbo-Visma zien we niemand vooraan zitten, ook Remco Evenepoel zit niet meer in de eerste groep. Zij doen niet mee om de bonificaties en de ritzege vandaag.