"De Red Panthers staan nu waar ze thuishoren: in de top 4 van de wereld"

Wat het verschil heeft gemaakt? De Red Panthers hebben een heel sterke eerste helft gespeeld en hadden ook een beetje meeval.

Duitsland had kunnen scoren bij die penalty corners en in de tweede helft is er die bal op de paal, dus het zit ook een beetje mee. Op de tegenaanval gebruikten ze hun snelheid en daarnaast hebben de Panthers heel sterk verdedigd en weinig weggegeven.

Ze hebben wel de fout gemaakt om in het laatste quarter achteruit te kruipen. Dan maak je je tegenstander - onnodig - sterker en dan weet je dat er toch nog een kans komt.



Dat is ook gebeurd. Ze hebben het zichzelf nog moeilijk gemaakt, maar wel getoond dat ze in Duitsland van Duitsland kunnen winnen op een EK. Dat is wel een statement, want ze springen nu op de wereldranglijst ook over Duitsland naar plaats 4.



Dat is eigenlijk een tweede referentiepunt, want in de groepsfase hebben ze Spanje, waar ze het altijd zo moeilijk tegen hebben gehad en vaak ook van verloren hebben in cruciale wedstrijden, overklast en met 5-0 weggespeeld. De Panthers mogen nu met recht en reden zeggen: we staan waar we thuishoren, in de top 4 van de wereld.