Bondscoach ziet Red Panthers dansen naar EK-finale: "Een genot om naar te kijken"

De Red Panthers waren drie quarters lang heer en meester tegen Duitsland. Enkel in het laatste quarter zag bondscoach Raoul Ehren dat zijn groep geluk nodig had om te overleven.

"Het is een grote voor ons om dit soort wedstrijden met goed en volwassen hockey over de streep te trekken. In het verleden was het vaak moeilijk om een voorsprong vast te houden en daar hebben we veel tijd aan besteed. We zijn daar gigantisch in gegroeid de afgelopen jaren."

We vinden dat we voor finales en medailles moeten spelen en dat hebben we ook durven uit te spreken. Om het dan met zo’n jonge ploeg, met zo weinig ervaring in topwedstrijden, te doen in het hol van de leeuw tegen een sterke Duitse ploeg, dat is super knap."