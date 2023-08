Europa League-winnaar Sevilla gooit Dodi Lukebakio reddingsboei

Dodi Lukebakio speelde sinds 2018 in Duitsland, achtereenvolgens voor Düsseldorf, Hertha Berlijn en Wolfsburg. Bij zijn terugkeer naar Hertha kon de Rode Duivel de degradatie niet vermijden.



De status van de 25-jarige aanvaller was inmiddels wel al zo gegroeid dat een seizoen in de 2e Bundesliga niet tot mogelijkheden behoorde.



Sevilla gooit Lukebakio nu een reddingsboei. De winnaar van de Europa League, vorig jaar pas 12e in de competitie, schotelt de Belg een contract voor 5 seizoenen voor.