Julien Carraggi strandt in tweede ronde van WK badminton na spannend duel tegen Japanner

Na 2 close games brak de veer bij onze landgenoot: 24-22, 23-25, 21-8. De badmintonner uit Brussel, die bij de Deense club Hvidovre speelt, had 4 gameballen in de eerste game, waarna hij drie matchpluimen wegklopte in de tweede.



Nishimoto, het 14e reekshoofd, treft bij de laatste 16 zijn landgenoot Kanta Tsuneyama (BWF-18).



Maandag ging Lianne Tan (BWF-41) eruit in de eerste ronde tegen de Schotse Kirsty Gilmour (BWF-27). Alle Belgen zijn zo uitgeschakeld.