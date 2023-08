Dolle donderdag: zet je schrap voor een drukke sportdag met voor ieder wat wils

15.15u: Renewi Tour (2e rit) - individuele tijdrit in Sluis

Donderdag trekt de Renewi Tour de grens over voor een individuele tijdrit in Sluis. Kan Jasper Philipsen zijn leiderstrui behouden? > Wedstrijd vanaf 15.15u te volgen en te bekijken op Sporza.be en VRT 1

19u: avondsessie op de 6e dag van het WK Atletiek

Ook op donderdag schakelen we over naar het WK atletiek in Hongarije. Vanaf 19u kunt u bij ons de avondsessie volgen met als hoogtepunten de finale van de 400m horden bij de vrouwen (met Femke Bol) en de 400m bij de mannen (met Wayde van Niekerk). Onze landgenoten Robin Hendrix en John Heymans komen aan de beurt op de 5000m.



> Avondsessie vanaf 19u te volgen en te bekijken op Sporza.be en Canvas