Bijna genekt door schandaal uit 2014: de opmerkelijke rollercoaster van Club-tegenstander Osasuna

Licht dan toch op groen

Osasuna besloot dan maar om in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne, gesterkt door nieuw bewijs waaruit moest blijken dat de Europese uitsluiting onterecht was.

San Ferminfeesten en voetbal

En dus kan Osasuna zich alsnog opmaken voor een hete Europese voetbalavond tegen Club Brugge.

"Want er wacht blauw-zwart sowieso een heksenketel", aldus Van Vaerenbergh.

"Het is een van de moeilijkste verplaatsingen in Spanje. Weet je, in Pamplona zijn er maar twee dingen belangrijk: de voorbereidingen voor de San Ferminfeesten én het voetbal. Er hangt steeds een helse sfeer in het kleine stadion."