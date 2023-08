Kleurrijk in elke zin van het woord, maar ook controversieel: Wie is sprintkoningin Sha'Carri Richardson?

Sha'Carri Richardson is verre van onbesproken, maar niemand die twijfelt dat ze een rastalent pur sang is.

Mentale demonen

Tot de testresultaten van een dopingtest uit de printer van een Amerikaans lab rolde. In haar urine werd THC gevonden, de werkzame stof in cannabis.

Een jaar voor de Spelen van Tokio leek Richardson sportief klaar om de Jamaicaanse troon in de sprint omver te werpen. Ze won de Amerikaanse kampioenschappen in 10"86 en zou op de Spelen een gooi doen naar goud.

Ook naast de baan een opvallende figuur

Toen ze afgelopen juli de Amerikaanse kampioenschappen won (net als in 2020) sprak ze niet over een terugkeer. "Ik ben gewoon beter (dan de rest)."

"Hier ben ik. Ik ben de kampioene. Ik had het jullie gezegd. Ik ben niet terug! Ik ben gewoon beter!" Op en naast de baan. De winnares van de gouden medaille op de 100m op het WK in Boedapest laat graag van zich horen.

Twitter, Instagram en TikTok. Via sociale media geeft Sha'Carri Richardson haar vele volgers graag een inkijk in haar kleurrijke leven vol opvallende outfits en kapsels. Op Instagram bijvoorbeeld heeft ze 2,5 miljoen volgers.

Net voor de olympische finale van de 100m bij de vrouwen in Tokio in 2021, die ze door haar schorsing miste, schreef ze provocatief op Twitter: "Missen jullie me al?"

Zo kreeg ze veel negatieve reacties toen ze een beledigende tweet over Jamaica - waar veel van haar concurrentes in de sprint vandaan komen - een like gaf.

En dan is er nog haar trainer Dennis Mitchell. Hij is niet onbesproken. In 1998 kreeg Mitchell een dopingschorsing van 2 jaar voor het gebruik van testosteron. Volgens Mitchell kwam dat in zijn bloed na vijf flessen bier en vier vrijpartijen met zijn vrouw.



Over Sha'Carri Richardson kan veel gezegd worden. Maar twee dingen zijn zeker:

Ze is een kleurrijk figuur in een sport die dat momenteel wel kan gebruiken. En ze is sinds maandag de vijfde snelste vrouw uit de geschiedenis van de 100m.