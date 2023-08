BEKIJK: 10"65! Wervelwind Sha'Carri Richardson knalt vanuit ongunstige baan 9 naar wereldtitel 100 meter

Sha'Carri Richardson is de verrassende sprintkoningin van het WK atletiek. De Amerikaanse snelde - vanuit baan negen, nota bene- naar het goud.

In 10"65, een kampioenschapsrecord, liet de 23-jarige Amerikaanse de Jamaicanen Shericka Jackson (10"72) en het fenomeen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"77) achter zich.

Het was het eerste grote kampioenschap voor Richardson. In 2021 miste ze de Olympische Spelen in Tokio nadat ze positief testte op marihuana. Voor het WK van vorig jaar in Eugene wist ze zich niet te plaatsen.

Faser-Pryce, 36 jaar, voegde nog een medaille toe aan haar rijkgevuld palmares, met daarop onder meer tien wereldtitels (vijf op de 100 meter) en drie keer olympisch goud.