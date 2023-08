WK atletiek: Bolingo met Belgisch record naar finale 400 meter, Hanne Claes naar halve finales 400 meter horden

Cynthia Bolingo zorgde voor een stukje Belgische atletiekgeschiedenis in de halve finales van de 400 meter. Ze werd derde in 49"96 en dook daarmee als eerste Belgische atlete onder de 50 seconden op de baanronde. Haar Belgisch record (50"19) werd zo meteen ook een pak scherper gesteld.





Bolingo moest nog even in spanning afwachten, maar mocht uiteindelijk met de beste verliezende tijd naar de finale. Ook al een primeur, want nooit eerder stond een Belgische in de 400 meter-finale op een WK. Woendagavond is het zover.

Hanne Claes loste de verwachtingen in op de 400 meter horden. Vanuit de moeilijke baan 1 werd ze na de Nederlandse wereldtopper Femke Bol en de Oekraïense Viktoriya Tkatsjoek derde in 55"13. Goed voor een plek in de halve finales, net als op het WK in Doha in 2019.

"Het was niet makkelijk in baan 1, maar ik heb toch de wedstrijd gelopen die ik wou doen. Ik wou op het einde nog fris zitten om terug te komen en dat is gelukt."

"Ik denk dat ik echt wel een finale in de benen heb. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Ik hoop op een betere baan en als ik me dan kan laten gaan, dan haal ik het misschien wel."

Julien Watrin raakte niet door de halve finales van de 400 meter horden. Hij werd vijfde in 48"94. Daarmee was hij iets trager dan in de reeksen, toen hij met 48"72 maar 6 honderdsten seconde boven zijn Belgisch record bleef.



Voor Elien Vekemans was haar eerste WK er vooral één om te leren. De finale in het polsstokspringen was dan ook te hoog gegrepen. Haar persoonlijk record van 4,50 meter evenaren ook. Vekemans bleef steken op 4,35 meter.

Rani Rosius had zichzelf al overtroffen met een plek in de halve finales. Daarin kwam ze logischerwijs niet in de running voor een finaleplaats. Ze werd in haar halve finale voorlaatste in 11"20, net boven haar persoonlijk record (11"18) dat ze in de reeksen liep.