Kanontijd! Cynthia Bolingo verbetert Belgisch record 400m op weg naar WK-finale

In de reeksen van de 400 meter toonde Cynthia Bolingo al dat ze in topvorm verkeert. Ze bleef met 50"29 slechts één tiende boven haar Belgisch record.

En in de halve finales tastte onze landgenote nog wat dieper in de energiereserves. In haar reeks bleef ze goed in het spoor van winnares Marileidy Paulino en klokte ze af op 49"96.

Daarmee is ze de eerste Belgische ooit die onder de 50 seconden duikt op de 400 meter. Meteen ook een heuse verbetering van haar Belgisch record.

Met de 3e tijd in haar reeks moest ze nog even bang afwachten, maar het Belgische record volstond uiteindelijk voor de WK-finale. Voor de eerste keer staat er zo een Belgische atlete in de 400 meter-finale van het WK.

Bolingo mag als 7e met de eerste verliezende tijd naar de finale, die woensdagavond op het programma staat in Boedapest.

Bolingo kan zo eindelijk tonen op het wereldtoneel wat haar op de Spelen in Tokio niet lukte. Toen gooide een hamstringblessure net voor de Spelen roet in het eten.