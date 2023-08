Belgische dominantie in Nederland: Liam Everts wint GP voor Lucas Coenen, Jago Geerts wordt 4e

In het MX2-kampioenschap heeft Liam Everts (KTM) de Grote Prijs van Nederland gewonnen, de 16e van 19 manches in het WK. Het is zijn tweede GP-zege in zijn carrière. Lucas Coenen (Husqvarna) eindigde 2e, Jago Geerts (Yamaha) werd bij zijn rentree 4e.