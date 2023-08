Vrancken zwaar ontgoocheld: "Rode kaart is onbegrijpelijk, één fase helpt alles om zeep"

"We hebben het zelf om zeep geholpen", was Wouter Vrancken duidelijk. "We hebben niets weggegeven, zelfs geen halve kans tot de rode kaart, en daarna ook niet veel. Als we blijven pushen, kunnen we hen afmatten en komen er openingen, maar we zijn niet tot in die fase geraakt."

Joseph Paintsil pakte een domme rode kaart door na te trappen op Quini, die aan zijn truitje hing. "We werken er nochtans constant op, met alle jongens. Meermaals per seizoen hebben we het daarover."

"Soms reageer je wanneer het niet lukt, of wanneer het een zware tackle is. Maar nu voel je dat je de wedstrijd in handen hebt, dat maakt het helemaal onbegrijpelijk."