Geen droomtransfer, wel schorsing voor vervanger De Bruyne? Lucas Paqueta verdachte in gokschandaal

Redenen genoeg voor Pep Guardiola en co om naar verluidt een bod uit te brengen dat de 70 miljoen pond benadert.

De kampioen van de Premier League stuitte op Lucas Paqueta. Op het middenveld van West Ham United blonk de Braziliaan uit vorig seizoen. Het leverde de Londense club zelfs eindwinst in de Conference League op.

Verbijstering alom in Engeland.

De gele (troef)kaart

De accounts werden getraceerd tot "Paqueta Island", het eiland waar de voetballer opgroeide en dat nu naar hem vernoemd is.

Waarom de FA dat vermoedt? Een aantal dagen voor die wedstrijd werden nieuwe accounts aangemaakt op gokwebsites van mensen in de dichte kring van de middenvelder.

Mag Lucas Paqueta op zijn 25e zijn droomtransfer vergeten?

Zo ver komt het voorlopig niet, oordeelt onder meer Sky Sports.

"De transfer is on hold gezet, maar kan nog afgerond worden indien blijkt dat Paqueta onschuldig is", klinkt het.

"De Braziliaan is gefocust op de wedstrijd tegen Chelsea van komende zondag, want hij blijft voorlopig in de selectie van West Ham-trainer David Moyes."

Al rijst de vraag of dat zijn laatste wedstrijd wordt en hem een lange schorsing te wachten staat.