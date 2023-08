Belgische Ella De Vries is de VAR bij de finale van het WK voetbal voor vrouwen

De Red Flames waren er jammer genoeg niet bij op het WK voetbal voor vrouwen, maar met Ella De Vries is er toch een Belgische die helemaal tot het einde is kunnen doorstoten.



De Vries was van 2008 en 2014 assistent-scheidsrechter in de Jupiler Pro League, maar daarna specialiseerde ze zich als videoref. In die hoedanigheid doet nu ook de FIFA een beroep op haar voor de WK-finale.



De 45-jarige Belgische zal aan de knoppen zitten in de match tussen Engeland en Spanje. Ze is verantwoordelijk voor de beslissingen die betrekking hebben op buitenspel.



De scheidsrechters op het veld zelf zijn allemaal Amerikaanse vrouwen, met Tori Penso als hoofdref.