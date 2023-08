EK volleybal in eigen land voor Yellow Tigers: waarom dit een nieuwe start is voor de nationale volleybalvrouwen

De voorbije 20 maanden waren niet makkelijk voor de Yellow Tigers. Bondscoach Gert Vande Broek werd een jaar geschorst voor grensoverschrijdend gedrag en moest het team verlaten. Zijn assistent Chris Vansnick nam over. Met het EK in eigen land breekt een nieuw hoofdstuk aan voor de Belgische volleybalvrouwen.

De Yellow Tigers, ons nationale volleybalteam, komen vanavond in Gent voor het eerst in actie op het Europees kampioenschap volleybal, tegen Hongarije. De laatste jaren waren hectisch voor het vrouwenteam. Sinds 2007, toen ook met een EK in België, draaien ze mee aan de internationale volleybaltop. Het beste resultaat op een EK volgde in 2013, er werd toen brons behaald. Tot nu de enige medaille ooit. Na 2015 ging het opnieuw enkele jaren bergaf met de Yellow Tigers. Er waren zwakke eindnoteringen op EK's en ze misten zelfs een WK. Dat kantelde echter vorig jaar. Het wereldkampioenschap in Nederland haalde het beste in onze nationale volleybalploeg naar boven. Herbots en co. stuntten meerdere keren en eindigden op een knappe 9e plaats, hun beste WK ooit.

In 2013 behaalden de Yellow Tigers brons op het EK.

Heel dat verhaal werd geschreven door dezelfde auteur.

Sinds 2008 was Gert Vande Broek bondscoach van de Yellow Tigers. Met succes. Vande Broek werd enkele jaren geleden echter beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag op het mentale vlak. Dat was door ex-speelsters, de huidige groep Tigers steunde hem volledig. Ze schreven zelfs een open brief om hem proberen aan te houden als bondscoach. Het mocht niet baten, Vande Broek werd veroordeeld. De toptrainer ging in beroep en het proces is nog niet afgerond, maar ondertussen besliste hij toch om een stap opzij te zetten.

Gert is hard aangevallen in de media, waar een beeld van hem is gevormd dat niet strookt met zijn persoon. Kris Vansnick

Opvolging door trouwe luitenant

Zoals eerder gezegd wilden de speelsters verdergaan met Vande Broek. Omdat dat niet kon, werd gekozen om zijn assistent Kris Vansnick, die nog altijd een goede band heeft met Vande Broek, te laten overnemen. Vansnick bleef zelf bescheiden bij zijn rol: "Iemand anders had ook mijn positie kunnen invullen en ook de speelsters toonden uit zichzelf een groot engagement om verder te gaan." "We hebben twee Turkse toptrainers erbij gehaald en een Duitse coach. Zij kunnen het gemis van Gert opvangen en een nieuw elan geven aan de ploeg", keek hij hoopvol vooruit. Vansnick is een loyaal persoon en laat zijn goede vriend dan ook niet zomaar vallen. "Gert is hard aangevallen in de media, waar een beeld van hem is gevormd dat niet strookt met de persoon Vande Broek. Dat was zwaar voor hem als mens." "Maar dat het project verdergaat op deze manier, zal hem op lange termijn gelukkig stellen."

Kris Vansnick volgt Gert Vande Broek op.

Speelsters willen bladzijde omslaan

Nu alle commotie eindelijk gaan liggen, is zijn de speelsters blij met de keuze voor Vansnick en hopen ze dat er voortaan enkel over hun prestaties gesproken wordt. Sterspeelster Britt Herbots was een van de grote voorstanders van Vansnick: "Hij zorgt voor continuïteit en kent de ploeg. De vertrouwensbalans met de coach is erg belangrijk. Zonder de juiste feeling, kan je niet presteren op een EK." Want dat is op dit moment het allerbelangrijkste. Nu ze eindelijk een groot toernooi in eigen land hebben willen ze een volle zaal met een fantastische sfeer.

We zijn alles rond de zaak Vande Broek kotsbeu. Britt Herbots

"We zijn alles rond de zaak Vande Broek kotsbeu", klonk het bij zowel Herbots als aanvoerster Celine Van Gestel. Zij focussen volledig op het sportieve en hopen een fantastisch EK neer te zetten. Te beginnen vanavond tegen Hongarije. Live volgen kan om 20.00 uur op Ketnet of met livestream op deze pagina.