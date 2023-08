"Iedereen wil een Britt Herbots in zijn team": hoe het uithangbord de Yellow Tigers naar een hoger niveau tilt

"Ik denk dat iedereen een Britt Herbots in zijn team wil." Woorden die vlak voor het EK als muziek in de oren klinken bij de natuurlijke leidster van de nationale ploeg.

"Vorig jaar trok ik naar Firenze om een nieuwe uitdaging aan te gaan in een super jonge ploeg", vertelt ze zelf over haar opmars in de laars van Europa. "Maar dat liep niet zoals verwacht, want ik kwam er terecht in een van de meest luie ploegen waarvoor ik ooit al speelde."

In de zomer van 2017 – nog voor ze 18 jaar moest worden – trok ze al naar het buitenland. Eerst nog op geringe afstand in Frankrijk, daarna trok ze naar de Italiaanse topcompetitie en zette ze er jaar na jaar stappen.

Ervaring als synoniem voor verantwoordelijkheid

In Italië zit ze op haar plek. Is ze ingeburgerd en intussen ook een gekende naam. "Mensen spreken me zelfs op straat aan over "de volleybal" in Firenze", lacht ze.

Bekendheid verworven door haar prestaties, die Herbots een toptransfer opleverde naar Scandicci. Wie er nog aan twijfelt: de lokale tongval beheerst ze helemaal, dat bewijst haar aankondiging op Instagram.

En de volleyballessen die ze er leert, neemt ze mee naar de Tigers. "In Italië leef je in een cultuur waarin je continu moet presteren. Dat is wat onze nationale ploeg nodig is om er te staan op grote toernooien."

