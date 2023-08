Uw gids voor het EK volleybal in eigen land: uitzenduren, selectie en ambities van de Yellow Tigers

Vanaf morgen gaan 24 landen op zoek naar glorie op het Europees Kampioenschap volleybal. Voor de Yellow Tigers – die donderdag van start gaan – wordt het een unieke editie in eigen land. Hoe ziet het toernooi eruit? Wat zijn de ambities van de Belgen? En wanneer zendt Sporza het EK voor u uit? Een overzicht.

Competitieformat

Het EK volleybal start met 4 groepen met telkens 6 teams. België neemt het op tegen Hongarije, Servië, Slovenië, Oekraïne en Polen. Elke poule wordt afgewerkt in een ander land, België speelt zijn groepswedstrijden in Gent. De top 4 van elke groep kwalificeert zich voor de 1/8e finales. De eindstand van de groep bepaalt de tegenstander in de daaropvolgende knock-outfase, waar de poules gekruist worden. Zo hoog mogelijk eindigen in de groep is de boodschap. De 1/8e finales en kwartfinales worden verdeeld over België en Italië, de wedstrijden in ons land verhuizen naar het grote Paleis 12 in Brussel. Vanaf de halve finales worden alle wedstrijden daar afgewerkt.

Uitzendingen

Bij Sporza volgen we onze Yellow Tigers op de voet. We voorzien een livestream op de website en in de app voor alle wedstrijden van het team, ook op televisie kunt u de prestaties volgen.

Ook na de groepsfase blijven we eventuele wedstrijden van onze nationale ploeg uitzenden. De 1/8e finales vinden plaats op 27 en 28 augustus. Op 30 augustus worden vervolgens de kwartfinales gespeeld. Een eventuele halve finale is voor 1 september, de beslissing over de medailles valt met de finale op zondag 3 september.

Ambities

"De knockout-fase halen is een must voor ons", windt bondscoach Kris Vansnick geen doekjes om de ambities. De loting is evenwel niet gemakkelijk. De Tigers beginnen tegen de drie haalbare kaarten in de groep met Hongarije, Slovenië en Oekraïne. "Drie must-win wedstrijden, al toonde Oekraïne al dat het een zware tegenstander wordt." "Daarna moeten we proberen stunten tegen toplanden Polen of Servië. Als dat niet lukt, kom je in de volgende ronde allicht tegen Turkije of Duitsland uit en wordt het heel moeilijk", vat Vansnick samen.

We kunnen het EK niet gebruiken als een voorbereidingstoernooi. Bondscoach Kris Vansnick

Een uitschakeling op het EK volleybal betekent niet het einde van de competitiezomer voor de Yellow Tigers. Vanaf 16 september staat ook het olympische kwalificatietoernooi op de agenda. "Het ene kan je niet loskoppelen van het andere", weet Vansnick. "We kunnen het EK niet gebruiken als een voorbereidingstoernooi, ik geloof daar niet in. Een land dat

Europees kampioen wordt, zal ook veel kans hebben om naar de Spelen te gaan." Zelfvertrouwen tanken in eigen land is dan ook een mooie surplus.

EK-selectie van de Yellow Tigers spelverdeelsters 2. Elise Van Sas 1,88 meter Terville-Florange (Fra) 12. Charlotte Krenicky 1,89 meter Asterix Avo Beveren 15. Jutta Van de Vyver 1,75 meter Charleroi receptie-hoek-speelsters 3. Britt Herbots 1,82 meter Scandicci (Ita) 7. Celine Van Gestel 1,83 meter Aachen (Dui) 21. Manon Stragier 1,82 meter Asterix Avo Beveren middenspeelsters 4. Nathalie Lemmens 1,92 meter Dresden (Dui) 11. Anke Waelkens 1,92 meter Oudegem 13. Marlies Janssens 1,93 meter Oudegem 19. Silke Van Avermaet 1,92 meter Mulhouse (Fra) 22. Anna Koulberg 1,87 meter Asterix Avo Beveren hoofdaanvalster 10. Pauline Martin 1,89 meter Vilsbiburg (Dui) libero's 9. Nel Demeyer 1,75 meter Oudegem 18. Britt Rampelberg 1,65 meter Alba-Blaj (Roe)

Bondscoach: Kris Vansnick

Bondscoach Kris Vansnick hoopt zo ver mogelijk te raken op het EK in eigen land.

Groepsfase

programma yellow tigers Hongarije België 17/08, 20 uur Slovenië België 19/08, 20 uur België Oekraïne 21/08, 20 uur België Polen 22/08, 20 uur Servië België 24/08, 20 uur

stand in groep A W-V sets ptn 1. België 0-0 0-0 0 2. Hongarije 0-0 0-0 0 3. Oekraïne 0-0 0-0 0 4. Polen 0-0 0-0 0 5. Servië 0-0 0-0 0 6. Slovenië 0-0 0-0 0

België speelt zijn groepswedstrijden in de topsporthal in Gent. De top 4 in de 2 poules stoot door naar de volgende ronde.