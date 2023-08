Terugkeer van wereldster, Belgische succescoach en Cubaans wonder: de troeven van de EK-favorieten

Turkije: nummer 1 rekent op Cubaans wonder

Turkije zit overigens in de poule waarmee België kruist in de knockout-fase. De Yellow Tigers kunnen de beste landenploeg van het moment al in de 1/8e finales tegenkomen.

Het is geen toeval dat Turkije uitgerekend deze zomer voor het eerst succes boekte. Daar zit aanvallend wonder Melissa Vargas voor iets tussen.

Italië: sterspeelster keert terug na racisme-break

Van de topfavoriet naar de titelverdediger.

Met Italië komen we bij de Europese kampioen van 2021. Italië versloeg toen in de finale Servië in het hol van de leeuw dankzij één geweldige kracht: Paola Egonu.

Een lange periode van Italiaanse dominantie leek een mogelijkheid, tot de derde plaats op het WK een jaar later. Daarna brak de hoofdaanvalster met Nigeriaanse roots met de nationale ploeg.

De reden: racistische belagingen van fans via sociale media. "Italië is een racistisch land", zei ze er dit jaar nog over. Dat land – waar ze ook geboren is in 1998 – wilde ze niet langer vertegenwoordigen.

Gelukkig voor het Italiaanse volleybal kwam de 24-jarige Egonu niet veel later terug op die beslissing.

De MVP van het vorige EK heeft de problemen met haar land achter zich gelaten en wil zich opnieuw focussen op sportieve successen. Te beginnen op dit EK?