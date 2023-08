Van must wins tot absolute stunts: bondscoach Vansnick weegt tegenstand van Yellow Tigers in groepsfase

Al waarschuwt hij ook: "We moeten vooral rekening houden met hun hoofdaanvalster, Annett Németh. Zij neemt deze ploeg volledig op sleeptouw en mag dat ook door haar sterke prestaties in de Champions League."

"Normaal zijn we een stuk sterker en zeker completer dan zij. We hebben meer speerpunten en we hebben ook meer routine om deze grote toernooien te spelen", kijkt bondscoach Kris Vansnick uit naar de eerste krachtmeting.

Slovenië: attractieve onbekende

"Snel en attractief", zijn de eerste woorden die uit de mond van bondscoach Vansnick rollen wanneer we het hoofdstuk Slovenië aansnijden.

Al moest hij wel op zoek naar beeldmateriaal van de jonge ploeg. De Sloveense vrouwen speelden niet in de European League, dus komen als onderbelichte ploeg naar Gent.

Toch viel er iets op: "De Italiaanse bondscoach Bonita heeft een aantal ideeën van het mannenvolleybal in de ploeg geslepen." Dat zou van Slovenië wel eens een lastige klant kunnen maken, want ze rekenen ook op sterke middenspeelsters.

"Bonita is een coach die met Italië wereldkampioen is geworden, dus hij is echt wel geslepen in het vak."