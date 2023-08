Kopzorgen voor de 3 tenoren bij de Rode Duivels: "Niet de ploeg waar Tedesco zijn handtekening voor zette"

De Rode Duivels krijgen klappen. Sinds het WK werd al afscheid genomen van enkele legendes, denk bijvoorbeeld aan Eden Hazard en Toby Alderweireld. Nu komen daar nog de langdurige blessures bij van Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne. Ook de situatie rond Romelu Lukaku zorgt voor onrust. Voetbalman Peter Vandenbempt denkt dat de blessure van De Bruyne nog een grotere aderlating is dan die van Courtois: "In de eerstvolgende interlands tegen Azerbeidzjan en Estland zullen we toch minder moeten leunen op de doelman, wat allicht Casteels zal zijn." "In Tallinn hebben we al gezien dat het zonder De Bruyne moeilijk is om veel te creëren. Dankzij Lukaku heeft België daar geen problemen gekend."

Kevin De Bruyne viel uit in de eerste wedstrijd van de competitie.

Een optelsom van afwezigheden

Volgens Vandenbempt is het vooral een optelsom van de afwezigen die de Belgen parten kan spelen. "Met alles wat vertrok na het WK werd de as van het team erg belangrijk. Daarmee bedoel ik Courtois, Vertonghen, De Bruyne en Lukaku. Als daar bijna niets van overblijft wordt het toch moeilijk." Al moeten we ons voorlopig ook niet te veel zorgen maken. "Aangezien de eerste twee ploegen van de groep zich kwalificeren is er nog steeds voldoende talent om het verschil te maken. Maar als je volgend jaar op het EK een rol van betekenis wil spelen zal je toch een De Bruyne nodig hebben."

België zonder Courtois en De Bruyne en met een halve Lukaku is geen topland meer. Peter Vandenbempt

"In de ideale wereld is Thibaut Courtois ook gewoon de doelman van de Rode Duivels in Duitsland. En dat gewoon omdat hij een uitzonderlijk goede doelman is. Als je naar het EK moet zonder Courtois, De Bruyne en met een halve Lukaku zijn we geen topland meer." Er kunnen gelukkig ook positieve gevolgen zijn aan deze problemen. "Volgens specialisten is er voor beide spelers geen risico voor het EK. Misschien is het een geluk bij een ongeluk als we een zeer fitte Kevin De Bruyne te zien krijgen. Hopelijk kan hij in maart terug aanpikken en zo het seizoenseinde meemaken."

De connectie tussen Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku is van levensbelang voor de Rode Duivels.

Wat met Romelu Lukaku?

En dan is er nog het geval Romelu Lukaku. De topschutter hoopt op een transfer en traint in afwachting al maanden apart van de groep bij Chelsea. "Het zou zeer eigenaardig zijn dat een voetballer die straks misschien 3 maanden zelfs geen proftraining heeft gedaan toch op topniveau kan presteren. Dat is tegen alle logica in", maakt Vandenbempt zich zorgen. "Door zijn kwaliteiten en verdiensten bij de nationale ploeg moet er voor Lukaku veel tolerantie zijn. Maar als je echt niet speelt is het toch een groot risico, zelfs voor blessures." Vandenbempt stelt zich dan ook luidop de vraag: "Kan je een speler die niet echt een club heeft oproepen? Het is een heel exceptioneel geval." "Moest Lukaku gewoon op de bank zitten zou het iets anders zijn, dan zou ik hem zeker oproepen. Daar bestaat geen discussie over, maar hij traint nu niet eens."

Door zijn verdiensten voor de nationale ploeg moet er voor Lukaku veel tolerantie zijn. Peter Vandenbempt

Gelukkig sluit de transfermarkt pas op 1 september. "Hopelijk is de situatie over 3 weken anders. De verwachting is toch dat hij opgeroepen wordt, al is het maar om hem een goed gevoel te geven. Of hij dan zal spelen is nog iets anders." Her en der wordt al geopperd dat Hugo Cuypers kans zou maken op een selectie. Ook Vandenbempt vindt dat de spits van Gent zijn kans verdient. "Het probleem is dat je geen 20 centrumspitsen kan oproepen, en met Batshuayi, Openda en Lukaku er al 3 hebt. Dan valt Cuypers er weer uit, wat voor mij onterecht is." "Martinez riep 50 spelers op en dan was Cuypers er makkelijk bij, Tedesco doet dat terecht niet meer. Als Cuypers zo blijft spelen zal hij er wel eens bij zijn, zeker met zijn profiel."

Hugo Cuypers imponeert voor het derde seizoen op rij in de Jupiler Pro League.

Tedesco krabt zich in de haren

Vandenbempt heeft ergens ook wel medelijden met onze bondscoach. "Ik kan me voorstellen dat Tedesco zich in de haren krabt. Dit is toch niet de Belgische nationale ploeg die hij in gedachten had toen hij zijn handtekening zette." "Ik denk niet dat hij zich een nationale ploeg had voorgesteld zonder Courtois en De Bruyne en dan nog met een halve Lukaku."

Dit is toch niet de Belgische ploeg die Tedesco in gedachten had toen hij zijn handtekening zette. Peter Vandenbempt

En hoe zal Tedesco de afwezigheid van De Bruyne oplossen? "Misschien vult hij nu zijn middenveld op een andere manier in, hij gaf al blijk van tactische flexibilieit. Een 4-4-2 kan, met Trossard dicht bij de spits." "Er zijn heel veel talentvolle spelers die zich aanbieden nu, zonder klaar te zijn om de fakkel echt al over te nemen. Al die jongens die genoemd worden voor dure transfers moeten bij België nog bewijzen dat ze in de buurt kunnen komen van het niveau van de generatie ervoor." "Dat potentieel lijken ze te hebben, maar zeker zijn we niet", besluit Vandenbempt. Aan de jeugd om zich vanaf september te bewijzen.