BEKIJK: Australische Sam Kerr knalt het thuispubliek (even) in extase met bloedmooi afstandsschot

Australië daverde op zijn grondvesten. In de halve finale van het WK voetbal voor vrouwen bracht Sam Kerr het thuisland langszij favoriet Engeland met een oerknal in de bovenhoek. Even leek een sensationele comeback in de maak ... Maar niet veel later beten de Lionesses opnieuw van zich af. Bekijk alle doelpunten hieronder.