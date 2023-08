Condroz Rally gaat jaar na dood van 16- en 18-jarige toeschouwer niet door

De 49e editie van de Condroz Rally stond op 4 en 5 november gepland, maar wordt nu geannuleerd. Daardoor bestaat het BK rally nu maar uit 12 manches.

"Er is veel geschreven over de tragedie die zich heeft voorgedaan tijdens de vorige editie van de Condroz Rally", klinkt het bij de organisatie. "We hebben altijd veel belang gehecht aan de veiligheid van deelnemers en toeschouwers."

"Maandenlang is er gewerkt aan de voorbereiding van de editie van 2023 en alle vergunningen zijn in orde, maar tegelijkertijd is het evenement ook intern in vraag gesteld."

Vorig jaar kwamen in Moha, een deelgemeente van Wanze, twee toeschouwers om het leven, een meisje van 16 en een jongen van 18. Een rallypiloot was met zijn wagen van het parcours geraakt en zo in het publiek terechtgekomen.