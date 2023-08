Liam Everts grijpt naast GP-zege in Zweden, maar klimt wel naar plaats 2 in WK

De onfortuinlijke Jago Geerts ontbrak in Zweden en ook Lucas Coenen kon niet meedoen aan de race na een zware crash in de kwalificaties gisteren. De 16-jarige Coenen ging over de kop en kwam niet aan de start vandaag.

Maar de ster van Liam Everts schitterde wel in Uddevalla. In de eerste reeks kon hij enkel niet op tegen de Duitser Simon Längenfelder. In de tweede reeks kwam Everts als derde over de finish. Zo eindigde hij in de GP-eindstand als tweede.

Everts springt in de WK-stand over Jago Geerts en is nu de eerste achtervolger van WK-leider Andrea Adamo. De Italiaan verloor iets van zijn pluimen met een 10e plaats in reeks 1, maar zette dat recht met de zege in de tweede reeks.

In afwezigheid van zijn broertje Lucas hield Sacha Coenen de eer van de familie hoog. Hij eindigde 5e en 8e in de reeksen en 6e in de eindstand.